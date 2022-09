Ucrânia pede armas de longo alcance aos EUA em meio a contra-ofensiva, diz fonte

EUA estão relutantes em fornecer o armamento por preocupação de que elas possam ser usados ​​para disparar contra a Rússia e potencialmente aumentar ainda mais o conflito.

Autoridades do governo ucraniano estão pedindo aos EUA sistemas de armas e munições adicionais em meio a uma grande contra-ofensiva que empurrou com sucesso a Rússia para fora das principais cidades do nordeste da Ucrânia.

Contra o novo impulso, autoridades ucranianas disseram aos legisladores dos EUA que os militares precisam de novos equipamentos para sustentar o esforço. Especificamente, eles dizem que precisam de Sistemas de Mísseis Táticos do Exército de longo alcance, conhecidos como Atacms, que podem disparar até 289 quilômetros, de acordo com uma fonte, que viu a lista e a descreveu à CNN.

Os EUA estão relutantes em fornecer os Atacms por preocupação de que eles possam ser usados ​​para disparar contra a Rússia e potencialmente aumentar ainda mais o conflito.

Mas em uma análise publicada na semana passada, dois generais ucranianos — o general Valeriy Zaluzhnyi e o tenente-general Mykhailo Zabrodskyi — disseram que a Ucrânia está em desvantagem porque os russos têm ativos que podem disparar até 1931 quilômetros, enquanto os ucranianos sistemas têm um alcance máximo de cerca de 96 quilômetros.

“Assim, desde o início da agressão em larga escala, as armas russas podem atingir alvos 20 vezes mais longe do que os ucranianos”, escreveram.

Quando perguntaram ao secretário de Defesa Lloyd Austin por que os EUA ainda não enviaram Atacms para a Ucrânia, apesar do pedido dos ucranianos, Austin disse que os EUA estão em “comunicação constante” com a Ucrânia sobre quais armas eles precisam e enfatizou: “não é apenas sobre uma arma ou sistema de armas em particular”.

“É sobre como você integra esses sistemas e como você integra os esforços de vários elementos no inventário para criar efeitos que proporcionem vantagens aos ucranianos”, disse ele durante uma entrevista coletiva em Praga em 9 de setembro.

A fonte disse que os ucranianos também disseram que precisam de mais 2.000 mísseis para seus sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, que os EUA começaram a fornecer no início deste verão, além de mísseis antinavio Harpoon adicionais e mais drones e tanques.

A lista de desejos foi divulgada pela primeira vez pelo Wall Street Journal.

O governo Biden comprometeu quase US$ 15 bilhões em assistência de segurança à Ucrânia somente neste ano.

A CNN informou na semana passada que o Pentágono está preparando uma análise detalhada e trabalhando como apoiar os militares da Ucrânia a médio e longo prazo, inclusive após o término da guerra com a Rússia, segundo três oficiais de defesa.

Os esforços estão sendo liderados pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, e se baseariam nos bilhões de dólares em ajuda militar que os EUA deram à Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro.

*Com informações da CNN