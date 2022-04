Ucrânia jogará repescagem da Copa do Mundo contra Escócia em junho

Rússia também buscaria vaga, mas está suspensa de competições.

A partida adiada pela repescagem da Copa do Mundo entre Ucrânia e Escócia foi remarcada para 1º de junho, e o vencedor enfrentará o País de Gales quatro dias depois por uma vaga no Mundial deste ano, informou a Uefa em comunicado nesta quinta-feira (14.abr). O jogo seria disputado no Hampden Park, em Glasgow, em 24 de março, mas foi adiado após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que Moscou chama de “operação especial”.

Dates set for remaining European qualifying play-off path involving Ukraine 👉 https://t.co/yKUeMHTNCW pic.twitter.com/L3mRqlZP4C — FIFA Media (@fifamedia) April 14, 2022

O País de Gales, que venceu a Áustria por 2 a 1 na outra semifinal, sediará a final da repescagem no Cardiff City Stadium em 5 de junho.

A Rússia estava programada para participar da repescagem, mas foi suspensa do futebol internacional pela Uefa e pela Fifa.

A Copa do Mundo acontecerá de 21 de novembro a 18 de dezembro.

*Informações/Reuters