Em encontro com Lula, Bruno Arena, promete ser o líder do PT na região

O pré candidato a prefeito de Votuporanga pelo Partido dos Trabalhadores, Bruno Arena, esteve na última sexta (24) em Araraquara na visita que o presidente Lula fez aquela cidade. Durante o encontro o pré candidato de Votuporanga teve a confirmação do presidente de que o Governo Federal e o Palácio do Planalto se encontram à disposição de Votuporanga.

Bruno Arena disse ao Diário de Votuporanga que no encontro que teve com o presidente , falou sobre a cidade e do quanto ela necessita do Governo Federal para desenvolve-la. “Pretendo ser o Edinho Silva do Noroeste Paulista!”, afirmou em alusão de que a região necessita de lideranças representativas do atual governo federal.

Em Araraquara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da assinatura da ordem de serviço de obras de macrodrenagem e reurbanização de áreas afetadas por enchentes daquela cidade. As obras terão investimento de R$ 143 milhões do governo federal, por meio do Ministério das Cidades.

Em discurso, Lula falou sobre ações diversas do governo federal e disse que voltou à Presidência da República porque o país “estava sendo destroçado pelo negacionismo, por pessoas que negavam [a ciência]”. Para o presidente, é preciso combater a intolerância e resgatar a civilidade no país e o respeito entre as pessoas.