TV Unifev transmitirá atrações musicais do FLIV ao vivo

Canal transmitirá shows de Zeca Baleiro e Corporação Zequinha de Abreu; programação segue até domingo (dia 13).

A população de Votuporanga e de toda região poderá acompanhar as atrações musicais do Festival Literário de Votuporanga (FLIV) ao vivo pela TV Unifev. Além do canal no YouTube (Fliv Votuporanga), a emissora transmitirá, especialmente, as atrações musicais deste fim de semana, pelo canal 53.

Será possível assistir pela TV aos shows de Zeca Baleiro e da Corporação Zequinha de Abreu, no sábado às 21 horas e domingo às 10 horas, respectivamente. Toda programação do evento está disponível no site: www.flivotuporanga.com.br ou nas redes sociais @flivotuporanga.

A gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino, destaca a importância da participação da TV no evento. “Com a nossa transmissão, podemos ampliar o alcance e engajamento da comunidade com o Festival, que é dos maiores do Estado, mas, neste ano, está sendo realizado de forma on-line, por causa do isolamento social. Assim, contribuímos com a democratização da cultura”, explicou.

Para o Reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o incentivo cultural é parte fundamental dos valores e princípios da Instituição. “A UNIFEV sempre teve uma forte vertente cultural, principalmente com o Festival Literário ao longo desses 10 anos, seja com a participação de discentes, docentes e a cobertura feita pela nossa TV”, concluiu.