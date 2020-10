TV Unifev entrevista candidatos a prefeito de Votuporanga

O Programa Coletiva da TV Unifev exibirá, a partir do próximo sábado (dia 17), uma rodada de entrevistas com os três candidatos a prefeito de Votuporanga: Hery Kattwinkel (PTB), Jorge Seba (PSDB) e João Garcia (Podemos). A atração vai ao ar ao meio-dia e às 18 horas, pelo canal 53.

Na oportunidade, a ordem de participação foi definida em sorteio, sendo o primeiro a ser entrevistado Hery Kattwinkel, da coligação Votuporanga com tudo novo; seguido por Jorge Seba, da coligação Certeza de um novo tempo. No terceiro bloco, foi a vez de João Garcia, da coligação Unidos por Votuporanga.

As apresentadoras Fabíola Fiorentino e Stephani Barbará conduziram os bate-papos, gravados na última quarta-feira (dia 14), questionando os candidatos sobre suas respectivas propostas nas áreas de Saúde, Educação, Economia e Gestão da Máquina Pública. Todas as perguntas foram as mesmas para os três candidatos que tiveram tempo igual para as respostas.

Os postulantes também puderam contar sobre suas trajetórias na vida pública e o motivo de quererem ser prefeito do município.

No total, o programa tem 60 minutos de duração e será exibido neste sábado, ao meio-dia e às 18 horas; com reapresentações no domingo, às 13h e às 18 horas. A atração também será exibida ao longo de toda a semana.