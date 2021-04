TV Unifev: Dr. Chaudes concede entrevista sobre a Covid em Votuporanga

Bate-papo tem quase uma hora de duração e foi gravado no formato on-line, pelo programa Coletiva.

O programa semanal de entrevistas da TV Unifev, Coletiva, trará, neste fim de semana, um bate-papo especial com o Secretário Executivo do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19, o médico Chaudes Ferreira da Silva Júnior.

O profissional responde às perguntas sobre a atual situação da doença no município e traz informações sobre a nova variante, sintomas e vacina, entre outras. A entrevista tem quase uma hora de duração e é coordenada pela gestora da Rádio e TV Unifev, a jornalista Fabíola Fiorentino.

O médico da Santa Casa, que também é responsável pela rede de Urgência e Emergência do município, participou da entrevista gravada no formato on-line e falou sobre questões diversas, como: locais disponíveis para atendimento de pessoas com Covid-19 em Votuporanga; estrutura do novo hospital de campanha; protocolo de atendimento para casos não-Covid; rede de comunicação entre hospitais do Estado para transferências de internados; formas de atualização dos familiares de pacientes; gravidade de novos casos; nova variante; sintomas e vacina.

Chaudes comenta sobre o comportamento dos sintomas com a nova variante e pede a colaboração da população para não espalhar fake news que possam comprometer a credibilidade e o trabalho da equipe. Ele também alerta sobre os riscos de pessoas que ainda negam a doença e não aceitam tomar os devidos cuidados.

A entrevista irá ao ar neste sábado (dia 10), ao meio-dia e às 18 horas e, no domingo (dia 11), às 13h e às 18 horas, com reapresentações ao longo da próxima semana.

O programa também estará disponível, a partir das 14 horas do sábado, no canal: www.youtube.com/tvunifev2