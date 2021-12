TV TEM incentiva doações nas cidades do interior paulista

Campanha promovida pela emissora estimula os cidadãos a procurarem o Fundo de Solidariedade da cidade e contribuir.

A pandemia da covid-19 contribuiu para o agravamento da fome em todo o mundo. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 2020, entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas passaram fome em todo o mundo. Ainda de acordo com a entidade, desse total, mais de 118 milhões começaram a passar fome no ano passado em razão da pandemia. Com o intuito de ajudar as famílias do interior de São Paulo que se encontram em situação de vulnerabilidade social, a TV TEM, afiliada à Globo, criou uma campanha para reforçar ainda mais o espírito da boa ação, incentivando o telespectador a procurar o Fundo Social de Solidariedade do município e tornar o Natal dessas pessoas especial.

“A região do interior de São Paulo tem uma forte atuação com ações de arrecadação de alimentos, brinquedos, roupas e até mesmo itens de higiene pessoal. Nossa intenção é reunir o maior número de pessoas e fazer com que cada um de nós seja o Papai Noel de alguém. Cada um, do seu jeito, pode impactar positivamente a vida das pessoas”, esclarece Francine Romagnoli, diretora de Programação da TV TEM.

A ação reforça o compromisso da emissora com os direitos humanos, tema que sempre fez parte dos valores da organização. Iniciativas como campanhas de arrecadação de alimentos, mutirão de coleta de entulhos para prevenir enchentes e doenças como a dengue, entre outras, são realizadas com frequência pela afiliada da Globo. “Todas essas ações, somadas às campanhas institucionais e conteúdos produzidos pelos telejornais e programas da TV TEM, são exemplos do nosso comprometimento e promoção de iniciativas que colaborem, efetivamente, com as comunidades onde atuamos”, explica Francine.

A campanha já está no ar em toda a área de cobertura da emissora.

Assista clicando no link a seguir: https://globoplay.globo.com/v/10128210/

Sobre a TV TEM

A TV TEM, emissora afiliada à Globo, está presente em 318 municípios do interior paulista, o equivalente a 49% do Estado de São Paulo. Com sede em Sorocaba, possui unidades em Bauru, São José do Rio Preto e Itapetininga. Além da programação televisiva, a TV TEM conta com os portais G1, GE e GShow. A TV TEM foi fundada em maio de 2003 e faz parte da plataforma de negócios TEM+.