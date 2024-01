TV Tem grava programa em Votuporanga

Prefeitura é parceira em evento que será gravado na Concha Acústica para quebrar recorde de maior cachorro quente com um de 70 metros; no CSU haverá jogo de futsal.

O próximo fim de semana será marcado por muita alegria, diversão e animação com a presença do apresentador da TV Tem, o votuporanguense Marcos Paiva, famoso Marcão. Serão dois dias de gravações para o programa “Revista de Sábado”.

No sábado (27.jan), o encontro será na Concha Acústica, a partir das 9h, onde será gravada uma matéria para quebrar o recorde do maior cachorro quente do mundo, através de um de 70 metros e que também será mostrado ao vivo no programa “É De Casa”, da Rede Globo.

No dia seguinte, domingo (28) às 9h, a equipe da TV Tem estará no Ginásio Jane Maria de Lacerda Soares (CSU) em um jogo de futsal onde o apresentador receberá uma placa comemorativa pela marca de mil gols feitos aqui na cidade.

Durante a semana, Marcão participará de entrevistas na imprensa local. Todo material gravado na Concha Acústica e no ginásio CSU será exibido futuramente em edições inéditas do programa “Revista de Sábado”.