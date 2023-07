Turra barra trio de meio-campistas e aumenta lista de afastamentos no Santos 

Daniel Ruiz, Ed Carlos e Ivonei foram barrados por opção técnica do novo comandante Santista.

O técnico Paulo Turra segue mexendo no elenco do Santos. Nesta terça-feira, o técnico afastou mais três jogadores: Daniel Ruiz, Ed Carlos e Ivonei. Os meio-campistas foram barrados por opção técnica do comandante. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem.

Os três seguem treinando normalmente no CT Rei Pelé, mas agora integram o grupo de jogadores que estão fora dos planos da comissão técnica, assim como o lateral-esquerdo Lucas Pires e o lateral-direito Nathan, afastados por indisciplina após serem vistos em uma balada.

No último sábado, o Santos também informou o afastamento de Yeferson Soteldo. O meia-atacante cometeu um ato de indisciplina com Paulo Turra, que optou por deixar o venezuelano fora da derrota de 3 a 0 para o Cuiabá, no domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Desde que cheguei, deixei bem claro: ninguém é maior que o Santos Futebol Clube. Isso é um assunto da direção, foi tomada a decisão e eu tenho que me preocupar com os atletas que hoje fazem parte do nosso plantel”, disse o técnico após o revés na Arena Pantanal.

Turra foi anunciado pela diretoria do Peixe no dia 23 de junho. Desde então, são dois jogos, com um empate e uma derrota.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 11h, quando encara o Goiás, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Alvinegro Praiano está na 14ª colocação, com 13 pontos, dois a mais que o Esmeraldino, que abre a zona do rebaixamento.