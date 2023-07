Turra abre o jogo sobre o que pretende mudar em Lucas Lima no Santos: “Correr certo”

Apesar do má fase, o técnico Paulo Turra enxerga que Lucas Lima possui intensidade e pode responder. Contudo, o comandante santista explica que o meia precisa aprender a “correr certo”.

“Lucas Lima é um jogador que conheço do Palmeiras. Se pegar o GPS dele, é um dos que mais correm. Conversei com ele sobre correr certo. Não vai correr toda hora para pegar a bola, vai correr certo com e sem bola. Vou dar o caminho. Se ele seguir, ok. Se não, tomarei minhas decisões. Ele tem intensidade, mas tem que ser coordenada e orientada, dando o caminho com e sem bola.”

No duelo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 23 foi muito vaiado após ser substituído por Luan Dias, no segundo tempo. Contra o Blooming, na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o meia entrou durante o jogo e desperdiçou um pênalti no último lance da partida, que poderia garantir a vitória santista.

Contratado em fevereiro deste ano, Lucas Lima já disputou 27 jogos, com dois gols e sete assistências. No Peixe, ele enfrenta a concorrência por posição com os meias Miguelito, Luan Dias e Ed Carlos.

A joia boliviana, tratado como uma das principais promessas da base do Santos, ainda não conseguiu ter um bom desempenho pelo time profissional. No jogo contra o Blooming, o meia começou como titular, mas acabou sendo substituído por Lucas Lima.