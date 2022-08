Turnê da taça da Copa do Mundo passa pelo Brasil em outubro 

Troféu da Fifa vai visitar os 32 países participantes pela primeira vez na história do torneio.

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (24.ago) informações sobre o tour da taça da Copa do Mundo de 2022. O troféu vai passar pelos 32 países participantes pela primeira vez na história do torneio. A visita ao Brasil está programada para o período entre os dias 21 e 23 de outubro.

A segunda e última fase da turnê da taça da Copa do Mundo começou nesta quarta-feira em Seul, na Coreia do Sul, depois de um evento de lançamento realizado em Zurique, na Suíça. O ex-jogador Gilberto Silva participou da cerimônia.

O troféu da Copa do Mundo vai chegar em Doha, no Catar (país-sede em 2022), poucos dias antes da abertura da edição deste ano. O primeiro jogo será entre a seleção da casa e o Equador, às 13h (de Brasília), no Estádio Al Bayt.