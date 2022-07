Turmas de Enfermagem e Farmácia colam grau com a presença de familiares e amigos

Evento foi realizado na noite desta quinta-feira, dia 7, na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, sob forte emoção.

As turmas de Enfermagem e Farmácia da UNIFEV colaram grau na noite de quinta-feira (dia 7), na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos dos formandos, além de todo o corpo docente de ambos os cursos.