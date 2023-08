Turistas de Barretos fazem ‘dobradinha’ com Olímpia durante a maior festa do peão do Brasil

Com a segunda maior rede hoteleira do Estado, Olímpia aguarda 180 mil turistas durante a festa, que começa hoje.

“Barretos à Noite, Thermas de Dia”. Com a campanha intitulada “Viva a festa. Mergulhe na diversão!”, o Thermas dos Laranjais avisa os turistas de todo o Brasil que a partir desta quinta-feira começarão a chegar em Barretos para aproveitar as 10 noites da Festa do Peão, que o parque aquático mais visitado da América Latina é opção garantida de diversão, adrenalina e descanso para quem fizer dobradinha com Olímpia, distante apenas 40 km de Barretos.

“Unir as noites de animação da festa de Barretos com as manhãs e tardes relaxantes e divertidas no Thermas é uma ótima forma de aproveitar o melhor de dois mundos e ampliar a experiência dos turistas de todo o País que estarão na região durante esse período”, afirma Jorge Noronha, presidente do Thermas dos Laranjais.

Segundo dados do ORTE – Observatório Regional do Turismo e Eventos de Olímpia, a expectativa de hospedagem durante a Festa de Barretos é surpreendente: 60% dos meios de hospedagem da cidade (que possui a segunda maior rede hoteleira do Estado) já estão com mais da metade dos leitos reservados para as datas do evento. A estimativa é que a cidade receba 180 mil turistas durante a festa, um crescimento de 20% de ocupação em relação ao mesmo período em 2022.

O Thermas dos Laranjais se destaca por oferecer algumas experiências únicas em diversão entre os parques aquáticos existentes hoje no Brasil e até no mundo. São mais de 55 atrações para a família. Destaque para o Lendário, o maior complexo de toboáguas do país, com emocionantes cápsulas em queda livre. Os visitantes também podem se aventurar nos toboáguas Kamikaze e Everest, com 30 metros de altura, ou deslizar de boia pela Asa Delta, que simula uma pista de skate e atinge até 60 km/h.

Para as crianças, o parque oferece o Clube das Crianças, um espaço de mais de 3.100 m² com atrações radicais adaptadas, toboáguas, escorregadores, tirolesa kids e Play Kids – um ambiente temático com águas aquecidas agradáveis, ideal para os pequenos aproveitarem ao máximo.

Aqueles que desejam relaxar podem desfrutar das piscinas de ondas artificiais, do tranquilo Rio Lento e da inspiradora Piscina de Ressurgência, baseada no Mar de Israel e pioneira no mundo, além dos ofurôs com temperatura que chega a 40°C.

Festa do Peão de Barretos à noite, Thermas dos Laranjais de dia: combinação perfeita unindo as duas principais atrações de duas cidades vibrantes para o turismo no interior paulista.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado na Estância Turística de Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 55 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, o parque, inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.

Conheça o Thermas dos Laranjais: