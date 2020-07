Turismo se SP libera R$812 mil para cidades da região

O Departamento de Apoio do Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – Dadetur, da Secretaria de Turismo do Estado, liberou esta semana mais R$812 mil para obras em andamento para 4 cidades da região. As contempladas foram Indiaporã, Riolândia, Paulo de Faria e Palmeira do Oeste.

Indiaporã recebeu R$ 300 mil, para obras de revitalização de passeios públicos. Para Riolândia foram liberados mais R$ 186 mil para obras de valorização turística. Paulo de Faria recebeu a terceira parcela da obra de ampliação da praia artificial, com mais R$ 172 mil. O mesmo valor foi para Palmeira d’Oeste para a obra da prainha Dalas.