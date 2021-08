Tumulto termina com tiros após briga em banheiro de tabacaria em Rio Preto 

Disparos foram feitos para o alto e ninguém ficou ferido. Polícia apreendeu cápsulas, munição e projétil; atirador fugiu do local.

Uma confusão envolvendo frequentadores de uma festa em uma tabacaria terminou em tiros na noite de quinta-feira (12), em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens brigaram no banheiro do estabelecimento, que fica na Avenida Potirendaba. Em seguida, eles seguiram para o salão, quando um terceiro homem sacou uma arma e atirou cinco vezes para o alto.

Um vídeo registrou o momento da confusão. É possível ouvir um disparo. As pessoas que estavam no local começaram a gritar e correr. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo o B.O., o atirador fugiu do local. A polícia apreendeu cápsulas, munição e projétil. O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

*Informações/G1