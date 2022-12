“Tudo dará certo no momento oportuno”, diz Bolsonaro em fala a apoiadores

Presidente quebra silêncio de quase 40 dias em discurso no jardim do Palácio da Alvorada.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) falou a apoiadores na tarde desta sexta-feira (9.dez). Durante o encontro, ele afirmou que “tudo dará certo no momento oportuno”. Ele não discursava publicamente desde o dia 2 de novembro, quando pediu a apoiadores que desbloqueassem as rodovias nos protestos contra o resultado das eleições.

Diferentemente do que era feito tradicionalmente pelo chefe do Executivo, isso não aconteceu no “cercadinho”, mas no jardim do Palácio da Alvorada.

Ele também afirmou que as Forças Armadas devem respeito à Constituição, retomando o discurso de que, em sua opinião, seriam “o último obstáculo para o socialismo”.