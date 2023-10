TSE julga Ações de Investigação Judicial Eleitoral contra Lula e Bolsonaro 

Lula responde a quatro ações, o ex-presidente Bolsonaro é alvo de 15. A corte retoma a análise de 3 processos contra Bolsonaro nesta terça-feira.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai julgar nesta semana as Ações de Investigação Judicial Eleitoral contra Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT).

Enquanto o petista responde a quatro ações, o ex-presidente é alvo de 15. A corte retoma a análise de 3 processos contra Bolsonaro nesta terça-feira.

As ações serão analisadas de forma conjunta em relação às leis de 2022 e o uso da estrutura e de bens públicos para a promoção de atos de campanha.

Os processos pedem a inelegibilidade, que já foi determinada pelo TSE. As penas não são cumulativas.

No mesmo dia do julgamento de Bolsonaro, está prevista a análise de duas ações contra Lula. Uma delas foi protocolada pela coligação “Pelo Bem do Brasil”, de Bolsonaro, que acusa o petista de abuso do poder econômico e dos meios de comunicação.

Na segunda ação, a coligação do ex-presidente indica que Lula e o vice, Geraldo Alckmin (PSB), teriam propagado campanha eleitoral irregular com o apoio de uma emissora de televisão.

*Com informações da Band