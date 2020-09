Trucida Motoclube destina cadeira de rodas para Santa Casa

Você já deve ter visto o grupo por aí. Trucida Motoclube é composto por 30 integrantes – de Votuporanga, região e inclusive Itália -, que são apaixonados por viver em duas rodas, conhecendo novos lugares e participando de encontros. Mas neste final de semana, o passeio teve um trajeto bem específico: amor ao próximo.

O Trucida entregou uma cadeira de rodas para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região. A doação faz parte dos projetos sociais do Motoclube, dedicados em ajudar as entidades.

Allan Jhonny, vice-presidente, contou sobre a iniciativa. “Um membro do clube precisou dos serviços do Hospital e notou a necessidade de cadeiras de rodas, devido ao aumento de pacientes neste período de pandemia. Nossa parte social é muito forte, sempre pensando na comunidade. Prontamente, destinamos parte dos recursos para a aquisição do equipamento”, explicou.

Ele falou da satisfação em colaborar. “Sabemos da importância da Instituição não somente no nosso município, mas para toda região. Contribuir é muito gratificante”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o grupo. “Atendemos 70% via Sistema Único de Saúde (SUS). Cada doação reflete diretamente na assistência de toda a população, com muita qualidade e humanização. Nosso agradecimento ao Trucida, pelo envolvimento e por serem grandes parceiros”, finalizou.