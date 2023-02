Trote solidário arrecada leite e copos descartáveis para Santa Casa

Atlética Atletipanda entregou a doação da Santa Casa, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Interação dos alunos, mas com foco também no bem-estar social. Assim é a Atlética Atletipanda, formada por universitários dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev.

Os graduandos realizaram a campanha Trote Solidário, com objetivo de ajudar a Santa Casa de Votuporanga, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Em apenas uma semana, eles arrecadaram 20 litros de leite e 900 copos descartáveis para o Hospital.

A Atletipanda tem em sua diretoria Gustavo Gomes como presidente; Hiago Dazzi, vice-presidente; João Catozzi, diretor de marketing; Giovanna Lonçarcci, Henri Borges e Luis Fernando, diretores de Esporte e Mariana Lehn e Patrícia Cardoso, secretárias.

A entrega das doações foi feita pelos diretores, acompanhada da coordenadora dos cursos Lilian Sanches Beraldo Rodrigues e também responsável pela Contabilidade da Santa Casa.

Os donativos irão diretamente para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes, e também para o Almoxarifado.

Hiago explicou da iniciativa. “Queremos mostrar para a comunidade de Votuporanga e região a importância de fazer o bem e ajudar o próximo. Muitos têm a visão das atléticas como sinônimos de bagunça e, com isso, pretendemos mudar esse conceito que as pessoas têm. Somado a isso, sabemos que a Santa Casa de Votuporanga atende diversos municípios e inúmeros pacientes. Nós não somos apenas uma atlética, somos uma promessa do extraordinário”, disse.

Por sua vez, Lilian falou da importância da ação. “Nós da Unifev trabalhamos também a responsabilidade social dentro da sala de aula. Incentivar nossos alunos a serem ativos na comunidade, desempenhando atividades em prol do coletivo. Apoiamos movimentos como esse, que beneficiam diretamente instituições sérias e que atendem um grande número de pessoas. E, para mim, que atuo na Santa Casa, a alegria é dobrada, por saber das nossas demandas e como as campanhas como o Trote Solidário impactam positivamente no nosso dia a dia”, frisou.

O provedor da Instituição, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a doação. “Sem dúvidas, a Atletipanda deu exemplo de bem-estar social. Essas arrecadações auxiliam quem mais precisa, uma vez que a maioria de nossa assistência é voltada para pacientes do SUS. Agradecemos a diretoria da Atletica pela iniciativa e também a todos que participaram. Vocês salvam vidas!”, concluiu.