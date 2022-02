Tropas russas se aproximam da capital da Ucrânia, e Kiev se prepara para a invasão

Russos tomam controle de canal que abastece a Crimeia

As forças russas anunciaram que assumiram o controle de um canal que fornece água potável para a Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014.

“Graças ao uso de regimentos terrestres e de tropas aerotransportadas, as forças russas conseguiram chegar à cidade de Kherson, o que permitiu o desbloqueio do canal da Crimeia do Norte e o retomada do abastecimento de água para a península da Crimeia”, informou o Exército russo.

Pouco depois da anexação da península no início de 2014, os ucranianos cortaram o acesso ao canal, que fornecia 85% das necessidades de água da Crimeia. Desde então, a Crimeia enfrenta escassez de água, especialmente nos períodos de seca. O bloqueio do canal também afetou a agricultura da península, onde há plantações de milho e arroz.