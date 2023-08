Trombose: o que é, sintomas, causas e tratamento

Dra. Kamilla Boute Anzai, cirurgiã vascular, orientou sobre a doença, que é perigosa.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), uma a cada quatro pessoas no mundo morrem por doenças relacionadas à trombose, ou, mais especificamente, ao tromboembolismo venoso (TEV). O problema ocorre quando um coágulo impede a circulação do sangue, causando uma série de complicações.

A médica cirurgiã vascular do SanSaúde, Dra. Kamilla Boute Anzai, deu detalhes sobre a patologia. “A trombose ocorre quando há formação de um coágulo de sangue em uma ou mais veias grandes nas pernas e coxas. Esse coágulo bloqueia o fluxo de sangue e causa dor e inchaço na região”, disse. Além de dor e inchaço, há mudança na coloração da pele (vermelhidão ou esbranquiçada) e rigidez da musculatura na região afetada.

Fatores de risco

A especialista do SanSaúde destacou que os principais fatores de risco para trombose são: tabagismo, obesidade, gravidez e trombofilias. Além disso, períodos prolongados numa mesma posição, como em viagens longas, e em pós-operatório de cirurgias de grande porte.

Perigo

Dra. Kamilla frisou que o maior perigo é quando o coágulo de sangue se desprende da veia e se movimenta na corrente sanguínea, “processo chamado de embolia, podendo ficar preso no cérebro, pulmões e no coração, levando a lesões graves”.

Gestação

As mudanças hormonais desse período e compressão do útero na região pélvica, que dificulta a circulação de sangue nas pernas, facilitam a formação de coágulos e, consequentemente, a trombose.

Diagnóstico

Ela contou que o exame que diagnostica a trombose na perna é o ecodoppler venoso de membros inferiores. “Através do resultado é possível detectar se existe um coágulo em alguma das veias da perna, sejam elas superficiais ou profundas. A avaliação também identifica varizes, insuficiência venosa e outras complicações que envolvem a circulação sanguínea”, complementou.

Tratamento

Existem medicamentos para reduzir a viscosidade do sangue e dissolver o coágulo (anticoagulantes) que ajudam a diminuir o risco, a evitar a ocorrência de novos episódios e o aparecimento de sequelas, mas que só devem ser usados mediante prescrição médica depois de criteriosa avaliação.

Prevenção

Dra. Kamilla deu dicas de prevenção:

– Pratique atividade física regularmente. Exercícios físicos são fundamentais para estimular a circulação sanguínea. O retorno de sangue dos pés e das pernas de volta ao coração é facilitado pelo bombeamento muscular.

– Evite ficar muito tempo sentado ou em pé.

– Use roupas e sapatos confortáveis. Roupas e sapatos muito apertados e desconfortáveis podem garrotear os membros, e se usado por longos períodos podem aumentar o risco de trombose.

– Beba água. O consumo entre 2 a 3 litros de água por dia facilita a eliminação de toxinas e melhora a circulação. Além disso, quando o corpo está hidratado, o organismo evita o acúmulo de sódio, eletrólito que pode levar à acúmulo de líquidos corporais.

– Cuide das varizes. A presença de varizes aumenta o risco de trombose, principalmente quando há associação com outros fatores de risco.