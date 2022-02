Troco Solidário Havan destina R$54 mil para Santa Casa de Votuporanga 

Hospital é referência em média e alta complexidade para 53 municípios da região Noroeste paulista.

A campanha Troco Solidária da Havan cumpriu seu objetivo de salvar vidas. A iniciativa destinou R$54 mil para a Santa Casa de Votuporanga, referência em média e alta complexidade para 53 municípios da região Noroeste paulista.

O Troco Solidário acontece há mais de 10 anos nas 168 megalojas Havan. Neste período já arrecadou mais de R$50 milhões em doações, os quais ajudaram mais de 268 entidades espalhadas pelo Brasil. A iniciativa consiste em convidar os clientes durante o pagamento de suas compras no caixa a doar parte de seu troco para uma instituição social. Todos os anos, o projeto tem duas edições, uma em cada semestre.

O provedor da Instituição, Dr. Roberto Biazi, esteve na megaloja Havan para receber o repasse e foi recepcionado pelas líderes Eloane Cristina Gomes, Ione Pereira de Souza e Maria Vanessa Severino dos Santos. “Agradecemos imensamente toda a equipe da Havan pelo empenho em contribuir com nosso Hospital, explicando o intuito do Troco Solidário a cada cliente. E, aos consumidores, nossa gratidão por serem tão ativos em nossa Instituição, aderindo às campanhas com muita solidariedade e generosidade”, disse.

Dr. Biazi frisou que o recurso será destinado para o custeio de atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). “A assistência ao SUS equivale a 70% dos nossos serviços. Cada verba é direcionada para esses pacientes, priorizando a qualidade e humanização destes atendimentos”, complementou.

A gerente da Havan, Lóide Verris, enfatiza o quanto o projeto enche de orgulho a Havan, sendo uma demonstração clara do quanto os clientes são solidários. “Agradecemos a todos que acreditam na ação e fazem a sua contribuição, cada valor é fundamental. O Troco Solidário é um trabalho de quatro mãos, em que os colaboradores conscientizam os consumidores sobre a importância da doação e eles, por sua vez, reconhecem o quanto o trabalho social destas entidades é importante. Ficamos muito felizes com mais este resultado!”, finalizou.