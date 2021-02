Troca definitiva de tubulação no bairro Pacaembu começa na segunda-feira

O prefeito Jorge Seba anuncia aos moradores do Pacaembu, nesta sexta-feira (19), às 18 horas, o início das obras para troca definitiva da tubulação nas ruas do bairro. Os trabalhos, que serão executados pela Pacaembu Construtora, responsável pelo loteamento, começam na segunda-feira (22), conforme previsto em cronograma acertado entre a empresa e a Prefeitura em janeiro.

A troca dos tubos de galerias pluviais vai resolver definitivamente o problema de vazamentos no bairro que vem ocorrendo nos últimos anos. “Essa foi uma determinação que coloquei à Saev Ambiental desde os primeiros dias do nosso governo. Sentamos com a construtora, traçamos um plano de trabalho, que se iniciou pelos serviços paliativos, e, agora, a obra definitiva começa a ser executada”, afirmou o prefeito.