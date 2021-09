Troca de experiências com intercâmbio de boas práticas 

Na última semana, Gabriel Gomes Bifaroni, Presidente da Associação de Engenharia de Votuporanga, visitou o PqTec (Parque Tecnológico de São José dos Campos) para conhecer os projetos do hub de inovação.

Na última sexta, 17 de setembro, Gabriel Gomes Bifaroni, Presidente da Associação de Engenharia de Votuporanga, visitou ao PqTec (Parque Tecnológico de São José dos Campos) para conhecer os projetos do hub de inovação, desenvolvidos na região.

Mariana Costa, engenheira civil, conselheira do CREA-SP representando a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, foi a responsável por conduzir a visita e mostrar projetos da quadrupla hélice de inovação, já implantados com êxito em São José. Esses projetos são chamados assim, porque visam beneficiar a sociedade com ações governamentais, ter o apoio de empresas e fomento de pesquisas universitárias.

Também participaram do encontro, Josimar Araujo Borges Cerqueira, Diretor de Tecnologia e Inovação de Mogi Guaçu e Nany Martins, Sócia da Wee Do Business, empresa parceira do Escritório de Negócios do PqTec.

“Nosso objetivo aqui é fazer essa troca de experiências entre as cidades. Hoje desenvolvemos tecnologias de ponta aqui em São José e que deram muito certo, quando aplicadas no dia a dia da cidade. É isso que queremos expandir para as outras regiões”. Destaca Mariana.

Será que vem coisa nova para Votuporanga e Mogi, será que essa troca de experiências vai resultar em novos projetos para as cidades? Vamos aguardar!