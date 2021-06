Trio é preso por tráfico de drogas em Votuporanga 

Flagrante da Polícia Militar apreendeu 17kg de maconha na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos de tráfico de drogas e apreensão de 17kg de maconha na noite desta quarta-feira (16), após abordagem de um veículo VW/Voyage na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, uma operação conjunta das equipes de Força Tática e Atividade Delegada derivou na localização e abordagem do carro na via e identificação dos ocupantes com 21, 28 e 29 anos.

No interior do veículo havia droga e, em busca domiciliar no bairro Campo Limpo, mais entorpecente foi localizado; além de balança de precisão e material utilizado no preparo das porções.

Os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.