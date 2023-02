Trio é preso por furto de carro e aparelhos eletrônicos avaliados em mais de R$ 45 mil do IBGE 

Suspeitos foram presos por receptação, em São José do Rio Preto/SP.

Três homens foram presos em São José do Rio Preto/SP por furto de um carro e objetos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na última quinta-feira (23.fev).

Segundo a Polícia Militar, após o furto, uma empresa de monitoramento foi acionada para rastrear o veículo Fiat/Uno, localizado em uma casa do bairro São Thomaz.

O morador contou que o carro foi deixado no imóvel no domingo (19). Dentro do veículo também foram encontrados diversos aparelhos eletrônicos avaliados em mais de R$ 45 mil.

Durante o atendimento da ocorrência, outros dois suspeitos foram identificados. Um deles confessou que comprou o carro e os objetos furtados de um amigo.

O trio foi preso por receptação e o caso será investigado pela polícia.