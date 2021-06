Trio é preso com drogas em quarto de motel em Cedral

De acordo com a Polícia Civil, suspeitos foram encontrados embalando as drogas no local. Foram apreendidos quase 20 quilos de drogas, sendo dez de cocaína, cinco de crack e o restante de maconha.

Três homens foram presos em flagrante com drogas em um quarto de motel, em Cedral/SP, na sexta-feira (25). Ao todo foram apreendidos quase 20 quilos de entorpecentes.