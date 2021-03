Trio é preso ao ser flagrado com 100kg de maconha dentro de carro em José Bonifácio

Policiais encontraram 89 tijolos de maconha, 21 porções de crack, oito porções de cocaína e uma balança.

Três homens foram presos depois que foram flagrados transportando 100 quilos de maconha em José Bonifácio/SP, na noite de quinta-feira (4).

De acordo com as informações da Polícia Civil, equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) realizavam buscas na cidade quando o trio foi surpreendido.

Em um carro, os policiais encontraram 89 tijolos de maconha, que pesaram 100 quilos, 21 porções de crack, oito porções de cocaína e uma balança.

O trio foi preso e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material foi apreendido, além dos dois veículos.

*Com informações do g1