Trio é multado em R$ 7 mil por pesca com tarrafa no São José dos Dourados

Flagrante da Polícia Ambiental ocorreu em Meridiano/SP, em operação para coibir a pesca predatória no período de piracema. Pescado foi doado para Casa Abrigo Irmãos de Emaús, em Votuporanga/SP.

No último sábado (20.nov), policiais militares ambientais realizavam fiscalização as margens do Rio São José dos Dourados, próximo do Golfo, em Meridiano/SP, quando abordaram três indivíduos praticando pesca com uso de tarrafa.

De acordo com apurado, após abordados, os indivíduos foram identificados como pescadores amadores; em seguida, foram localizados 9,400 Kg de pescados, das espécies: curimbatá, piau-três-pintas, tabarana, lambari e cascudo.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o uso do petrecho é proibido para as categorias de pesca amadora e profissional, haja vista a malha da tarrafa ser inferior a 80mm e ainda pescavam em local proibido devido ao período de piracema.

Diante dos fatos, foram elaborados os autos de infração ambiental que totalizaram R$ 7.128,00 – sendo os valores aumentados ao dobro em razão da agravante por ser período de defeso. Já o pescado foi apreendido e doado para entidade beneficente, Casa Abrigo Irmãos de Emaús, em Votuporanga/SP.