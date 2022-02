Trio é autuado após ser flagrado com 49 aves silvestres em cativeiro em Rio Preto 

Aves das espécies coleirinha e trinca-ferro não tinham identificação ou documentação; trio vai responder em liberdade.

Três pessoas foram autuadas após serem flagradas com 49 pássaros silvestres em cativeiro em uma casa do bairro Jardim Arroyo, em São José do Rio Preto/SP, na quinta-feira (3.fev).

De acordo com as informações da Polícia Militar Ambiental, uma equipe fez vistoria no imóvel e localizou as aves das espécies coleirinha e trinca-ferro sem identificação ou documentação.

Os pássaros foram apreendidos e encaminhados para avaliação. Em seguida, serão devolvidos à natureza.

O trio foi autuado administrativamente e vai responder pelo crime em liberdade.

