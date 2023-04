Tribunal de Contas suspende licitação para serviços de iluminação em Votuporanga 

Recentemente, em mais um capítulo do que já se tornou uma novela, o parlamento por meio do presidente da Casa de Leis, Daniel David (MDB) atendendo apelos, como o do vereador Osmair Ferrari (PSDB), convocou representantes da CSC (Construtora Siqueira Cardoso Eireli) – empresa responsável pela iluminação pública no município – para uma audiência pública, porém, ninguém compareceu. A atitude não foi bem aceita por parte dos parlamentares.

Diante das reclamações e imbróglios, a Prefeitura lançou um novo edital, no valor de R$ 24.273.074,40 para contratação de “empresa para locação de ativos de equipamentos de iluminação pública que deverão ser instalados, operados e mantidos no Parque de Iluminação Pública do Município de Votuporanga, Vila Cruzeiro, Vila Carvalho e Distrito de Simonsen, com possibilidade de versão da titularidade dos equipamentos para o Município, sem custo adicional, ao final do prazo da locação.”