Tribunal anula jogo com seis substituições na Série A3 e partida será remarcada

A sexta alteração, inclusive, aconteceu dois minutos antes do gol da vitória e foi registrada em súmula.

“Informo que aos 79 minutos de jogo foi realizada no mesmo ato uma substituição para a equipe Catanduva Futebol Clube, sendo a substituição do número 17, Nathan dos Santos Custódio, no lugar do número 8, Pedro Demarchi, sendo essa a sexta substituição da equipe visitante”, relatou o árbitro Vinícius Bettio na súmula.