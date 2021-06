Triangulação no escanteio é um dos trunfos dos 23 gols de bola parada da Seleção de Tite

Defensores fizeram mais da metade dos gols de jogada ensaiada no time do atual treinador do Brasil. Tite começa a definir a escalação para o jogo contra o Chile nesta sexta-feira, no RJ.

Dos 126 gols marcados pela seleção brasileira nos 58 jogos da era Tite, 23 deles saíram de jogadas de bola parada – o que corresponde a 18%. Os últimos dois foram anotados por Casemiro, contra a Colômbia, o gol da vitória, e Éder Militão, que subiu nas alturas para fazer o primeiro com a camisa amarela, no empate com o Equador.

A maior parte desses gols saiu em avanços dos defensores – 12 dos 23. A artilharia pesada tem gols de Miranda, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro.

Boa parte das jogadas sai na estrutura montada por Tite e a comissão técnica, que sempre fecha os treinos de bola parada – desde a época de clubes, por sinal. O técnico monta um tripé próximo da bandeira de córner. O batedor de escanteio – maioria das vezes Neymar e Philippe Coutinho, os dois favoritos de Tite – toca para trás e sai do escanteio. O passe vai para o lateral colocar na área.

Dois gols nas Eliminatórias saíram exatamente desta maneira, com o chamado escanteio curto. Na partida contra o Uruguai, foi Renan Lodi quem cruzou para Richarlison. Diante da Bolívia, o lateral Danilo colocou na cabeça de Marquinhos.

Se marca muitos gols de cabeça, o técnico Tite comentou que precisa treinar mais o sistema defensivo para não tomar gols de bola parada. O site da ESPN publicou outro levantamento – dos 21 gols sofridos pela Seleção, 62% (13 deles) saíram desta maneira.

A bola parada é velha marca dos trabalhos de Tite, bastante detalhista neste fundamento. A comissão costuma preparar sessões diárias de 20 minutos no final dos treinos apenas para as bolas paradas ofensivas e defensivas. Auxiliar e filho de Tite, Matheus Bacchi usa um tablet à beira do campo para mostrar posicionamento para quem vai entrar na partida.

O treinador da Seleção começa a definir a escalação para o jogo contra o Chile. O jogo das quartas de final da Copa América acontece no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h de sexta-feira.

*Com informações do globoesporte