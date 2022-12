Três pessoas são presas com documentos falsos na BR-153 

Os três são suspeitos de integrarem uma quadrilha.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde da última terça-feira (6.dez), documentos de identidade falsos em Nova Granada/SP. Dois homens e uma mulher foram presos.

De acordo com os policiais, eles são suspeitos de integrarem uma quadrilha de estelionatários. Os três estavam em um carro, com placas do Paraná, na BR-153, no momento da abordagem. Eles foram abordados porque realizaram uma ultrapassagem proibida diante da viatura policial.

Durante conversa com os suspeitos, eles não apresentaram informações coerentes sobre os motivos da viagem, de modo que os policiais realizaram buscas no interior do veículo.

Os policiais encontraram oito documentos de identidade escondidos debaixo do forro do veículo, com nomes diferentes, mas com a foto dos três suspeitos. Eles disseram que usariam os documentos falsos para adquirirem chips de telefone celular.

Diante da suspeita de que os três integrariam quadrilha de estelionatários, foram conduzidos ao Departamento de Polícia de Nova Granada, onde foram ouvidos e liberados.

Os documentos foram apreendidos e o veículo recolhido ao pátio. As investigações prosseguem, para identificar eventuais vítimas dos golpistas.