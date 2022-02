Três jovens morrem em acidente com motos em rodovia entre Três Fronteiras e Santa Fé do Sul 

Segundo a polícia, um dos motociclistas tentou fazer ultrapassagem e acabou batendo de frente com a outra moto.

Três jovens de 21 anos morreram em um acidente com duas motocicletas na Rodovia Ettore Bottura, entre Três Fronteiras/SP e Santa Fé do Sul/SP, na noite de terça-feira (8.fev).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Jales/SP, um dos motociclistas tentou fazer uma ultrapassagem na altura do quilômetro 2 e acabou batendo de frente no outro veículo. A pista não precisou ser interditada.

O casal Rayane Carmelin Dias e Pedro Aparecido dos Santos Júnior, que estava em uma motocicleta, morreu após o acidente. O motociclista Daniel Rodrigues Alves também não resistiu aos ferimentos.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal). O casal será velado em Três Fronteiras, enquanto o velório de Daniel será em Nova Canaã Paulista/SP, mas não há informações sobre os horários.

*Informações/g1