Três homens são presos por golpe do FGTS em Tanabi

Eles foram flagrados pela Polícia Militar em uma operação conjunta com a Civil e encaminhados para a sede da Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP.

Três homens foram presos, nesta sexta-feira (27), após aplicarem o golpe do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em Tanabi/SP. O trio foi detido pela Polícia Militar em uma operação conjunta com a Civil por volta das 15h.