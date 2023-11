Trem de Natal da Rumo passa por Votuporanga na noite de 4 de dezembro 

Previsão de partida do trem, segundo a Rumo, será por volta de 19h.

O Trem de Natal da Rumo passará mais uma vez por Votuporanga. A ação natalina está prevista para a noite da próxima segunda-feira (4.dez) e vai contar também com atração cultural programada pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga. O ponto de partida do trem será a Estação Ferroviária, que está sendo preparada para acolher o público com conforto e segurança.

A partir das 18h30 haverá apresentação da tradicional Banda Musical Zequinha de Abreu para todas as famílias. A previsão de partida do trem, segundo a Rumo, será por volta de 19h. Saindo de Votuporanga, o trem passará por Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduino, Bálsamo, Mirassol e São José do Rio Preto.

Em todo o percurso, o Trem de Natal da Rumo passará por mais de 20 cidades do Estado de São Paulo que integram a área de abrangência da concessionária ferroviária. O roteiro inclui os municípios de Sumaré, Araraquara, São José do Rio Preto, Rio Claro, Americana, Campinas e também Cubatão e Santos no litoral. No total, o Trem de Natal 2023 vai percorrer mais de 800 quilômetros pelos trilhos da Malha Paulista. A iniciativa conta com a parceria da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

Cuidados e segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2023 em segurança, a Rumo chama a atenção da população para alguns cuidados essenciais:

– Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

– Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

– Para evitar possíveis acidentes, esteja sempre ao lado das crianças;

– Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

Interaja nas Redes Sociais

Para dar mais visibilidade para essa ação especial, a concessionária e a Prefeitura de Votuporanga convidam os moradores para compartilhar as fotos e vídeos dos trens passando pela cidade com a hashtag #TremdeNatal2023 e mencionando nos stories a @rumologística e a @prefvotuporanga.

A concessionária alerta ainda que o horário de circulação é estimado com base na programação da operação ferroviária e que, por questões operacionais, podem ocorrer eventuais atrasos e mudanças de localidade/horário sem aviso prévio.