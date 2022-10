Treino do Palmeiras tem Tabata em recuperação e trabalhos técnicos e táticos com o elenco 

Verdão se prepara para enfrentar o Avaí, no próximo sábado, no Allianz Parque.

A comissão técnica do Palmeiras trabalhou com o elenco na Academia de Futebol na manhã desta quarta-feira (19.out). Abel Ferreira e os auxiliares promoveram atividades técnicas e táticas com o grupo, que se prepara para enfrentar o Avaí no próximo sábado, às 21h, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalque contra o São Paulo por causa de uma mialgia na coxa esquerda, o meia-atacante Bruno Tabata manteve cronograma de recuperação do Núcleo de Saúde e Performance e não participou dos treinos com bola, assim como os meio-campistas Jailson e Raphael Veiga.

Depois de preservar os atletas mais desgastados na última terça-feira, a comissão técnica trabalhou construção de jogadas, transições e posicionamento com o elenco.

Para o jogo contra o Avaí, é certo que o Verdão terá mudanças. Murilo, com três cartões amarelos, terá de cumprir suspensão automática, e Rony fica novamente à disposição.

Uma provável escalação do Palmeiras para sábado tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 68 pontos e precisa de mais quatro vitórias nas seis rodadas restantes para garantir o título nacional. O segundo colocado é o Internacional, com 60 pontos.

*Com informações do ge