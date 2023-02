Treino do Corinthians tem presenças de Yuri Alberto e Maycon em campo 

Centroavante perdeu duelo contra o Botafogo-SP por dores no tornozelo direito, enquanto o meio-campista trata uma lesão muscular.

O Corinthians voltou a treinar na manhã desta terça-feira (7.fev) e deu sequência à preparação para o duelo contra o São Bernardo, quinta, às 21h30, no Estádio 1º de maio, pela sétima rodada do Paulistão.

A boa notícia foi a presença do atacante Yuri Alberto no gramado. O centroavante, um dos principais jogadores do elenco, perdeu o compromisso contra o Botafogo-SP por dores no tornozelo direito, problema que persiste desde o início da temporada. Ele pode voltar ao time na quinta.

Outro que esteve em campo foi Maycon, volante que trata uma lesão muscular de grau 1. Há a expectativa que ele retorne no jogo de domingo, contra a Portuguesa, no Mané Garrincha, em Brasília/DF.

O treino no gramado foi apenas parcial para aqueles que atuaram por mais de 45 minutos na vitória corintiana diante do Botafogo-SP, com atividades regenerativas na parte interna do CT.

Com os demais, o técnico Fernando Lázaro organizou um treino de posse de bola em campo reduzido e, na sequência, comandou uma atividade de organização ofensiva com diversas situações de jogo.

Três jogadores das categorias de base completaram o treino do dia: o goleiro Kauê (2004); e os atacantes Arthur Sousa (2003) e Wesley (2005).

Nesta quinta-feira, o Corinthians defenderá o tabu de nunca ter perdido para o São Bernardo. Foram seis duelos, todos em Campeonatos Paulistas, com cinco vitórias e um empate, em 2011, por 2 a 2.

*Com informações do ge