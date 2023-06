Treino do Corinthians: com infecção na garganta, Murillo é ausência 

Vanderlei Luxemburgo prepara o time para clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira.

O zagueiro Murillo foi ausência no Corinthians no primeiro dos dois períodos de treinamento desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. O Timão volta a campo na quarta-feira, às 20h, para o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 20 anos apresentou um quadro de infecção de garganta e foi preservado da atividade no campo, que aconteceu sob chuva e em baixa temperatura. O treino foi aberto à imprensa.

Todos os demais jogadores foram ao gramado, com exceção de Cantillo (que trata desconforto muscular e está fora dos planos), Renato Augusto (com edema muscular) e Bruno Méndez, que está com a seleção do Uruguai, que venceu a Nicarágua em amistoso na noite de quarta-feira.

No primeiro período de treino, os jogadores foram a campo para atividades físicas. Eles foram liderados pelo preparador Daniel Félix, que dividiu o elenco em pequenos grupos para trabalho com bola, alternados com sprints de corrida. O preparador cobrou intensidade alta dos seus jogadores.

Depois da atividade no gramado, os jogadores fizeram mais dez minutos de treino em caixa de areia.

O elenco voltou a treinar na tarde de quinta-feira, com portões fechados para os jornalistas. Será o primeiro treino tático de Vanderlei Luxemburgo nesta semana.

O Corinthians está na 16ª colocação do Brasileirão, com nove pontos em dez partidas. O Timão também terá pela frente o América-MG, no início de julho, pelas quartas da Copa do Brasil, e a última rodada da Conmebol Libertadores, dia 28 de junho, contra o Liverpool, valendo vaga na Sul-Americana.

*Com informações do ge