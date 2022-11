Treino da Seleção: Tite tem grupo completo pela primeira vez e alterna entre 11 e 12 jogadores na linha 

Treinador ainda não monta time titular, mas divide o grupo para um trabalho tático na terceira atividade realizada no CT da Juventus, em Turim, de olho na estreia da Copa do Mundo.

Tite comandou nesta quarta-feira (16.nov) o terceiro treino da seleção brasileira no CT da Juventus, em Turim, na Itália, dando sequência à preparação para a Copa do Mundo no Catar.

A principal novidade é a presença de Marquinhos em campo. O zagueiro havia tido um desconforto muscular no Paris Saint-Germain e na terça apenas correu no gramado. Com sua presença na atividade tática, o treinador teve o grupo completo no campo pela primeira vez na semana.

Após uma movimentação leve no campo, o treinador chamou os jogadores para apresentar vídeos e orientações antes do início da próxima atividade. O elenco, então, seguiu para um trabalho com bola em um circuito.

Na sequência, Tite escolheu 11 jogadores de linha para a sequência da atividade tática no campo. O grupo, que não é um esboço de equipe titular, teve: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Bremer, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro, Raphinha, Neymar, Martinelli e Richarlison.

A outra equipe teve 12 jogadores de linha: Alisson, Danilo, Militão, Thiago Silva, Alex Telles; Fabinho, Paquetá e Fred, Antony, Vinicius Júnior; Rodrygo, Gabriel Jesus e Pedro. Os dois grupos se revezavam no treino tático, com trocas a cada cerca de 10 minutos, para que todos tivessem a mesma movimentação no campo.

Tite ainda separou duas novas equipes, uma delas com 10 jogadores e outra também com 10, mas sem goleiro.

A primeira: Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Everton Ribeiro, Raphinha, Martinelli e Richarlison. A segunda foi: Daniel Alves, Fabinho, Alex Telles; Fred e Bruno Guimarães; Paquetá, Rodrygo, Antony e Vini Júnior; Gabriel Jesus.

Trote em Bruno Guimarães

Após a apresentação do treinador em vídeo, os jogadores da seleção brincaram com Bruno Guimarães, que completa 25 anos de idade nesta quarta.

O jogador teve de passar por um corredor formado pelos convocados, que deram tapas enquanto o meio-campista o percorria.

O Brasil ficará em Turim até sábado, quando embarcará para o Catar. A estreia no Mundial acontece no dia 24, quinta-feira que vem, diante da Sérvia, às 16h.