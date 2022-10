Trecho da Rua São Paulo será interditado neste sábado e domingo 

No sábado (1º) a interdição começa às 7h e, no domingo (2), a partir das 16h.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga informa que o trecho da Rua São Paulo, entre as ruas Alagoas e Mato Grosso, nas proximidades do Cartório Eleitoral será interditado neste sábado (1º.out) e no domingo (2) para saída e chegada das urnas eletrônicas.

No sábado a interdição começa às 7h e segue até a saída do último veículo que transportará as urnas e demais materiais para as seções eleitorais. E no domingo a interdição será a partir das 16h, até o retorno do último veículo.