Trecho da Avenida Brasil será interditado para recapeamento a partir deste sábado 

A recomendação é para que os motoristas utilizem vias alternativas como a Avenida Wilson de Souza Foz e demais ruas do entorno.

A obra de recapeamento do programa Asfalto Novo da Prefeitura de Votuporanga chegará à Avenida Brasil neste sábado (17.jun). Os dois lados da avenida receberão nova malha viária, começando pelo trecho no sentido bairro/centro que vai da Av. José Marão Filho até a Rua Guaporé. No lado oposto, a obra segue por toda a avenida e termina um pouco antes do cruzamento com a marginal.

Por se tratar de uma avenida de grande fluxo de veículos, a interdição será feita inicialmente do lado que segue o sentido bairro/centro e somente depois que concluir é que a obra avança para o outro lado. A recomendação é para que os motoristas utilizem vias alternativas como a Avenida Wilson de Souza Foz e demais ruas do entorno.

Substituição da adutora

Um trecho da Avenida Brasil entre a Rua XV de Novembro e a Avenida José Marão Filho recebeu, recentemente, uma obra realizada pela Saev Ambiental: a substituição da adutora que liga o Poço Profundo Norte à Estação de Tratamento de Água – ETA.

A obra foi feita em outras vias daquela região: sendo a Avenida Emílio Arroyo Hernandes, entre a Avenida Jerônimo Figueira da Costa e Rua Marcelino Pires Bueno; e Rua Marcelino Pires Bueno, entre a Avenida Emílio Arroyo Hernandes e Rua Manoel Martins Hernandes. Profissionais trabalham para que, com a substituição da adutora, uma nova rede com diâmetro de 250 milímetros, feita em ferro fundido, seja implantada nestes três trechos.

De acordo com o engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, essa adutora conta com mais de 20 anos. Devido ao constante uso para suprir o abastecimento na Região Norte, a atual tubulação não tem suportado o bombeamento de água, causando vazamentos e transtornos aos moradores.

“Temos constantes vazamentos nestes trechos da adutora e os locais possuem diversas dificuldades para a realização de manutenções e reparos, como, por exemplo, tráfego intenso de veículos e profundidade da rede. Por isso, decidimos substituir o material por ferro fundido, fazendo uma adutora mais rasa e resistente, melhorando toda a questão operacional envolvida”, afirmou o engenheiro da autarquia.