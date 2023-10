Travesti é presa suspeita de matar namorado a facadas em Araçatuba 

A vítima, de 26 anos, foi encontrada esfaqueada em um terreno baldio. O crime teria ocorrido após uma briga por ciúmes e de uma agressão do namorado contra ela.

Uma travesti, de 31 anos, foi presa, na manhã deste domingo (1º.out), suspeita de matar o namorado a facadas, no bairro Jardim TV, em Araçatuba/SP. O crime teria ocorrido após uma briga por ciúmes.

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 26 anos, foi encontrado esfaqueado em um terreno baldio. Durante uma discussão do casal, o namorado teria pegado uma faca e cortado o pulso da companheira. Neste momento, ela afirmou ter conseguido tomar a faca dele e o esfaqueado.

Quando a polícia chegou ao local, o homem já estava morto. A autora do crime foi achada pela polícia próxima ao local do homicídio. De acordo com a PM, havia um histórico de brigas entre o casal.

A travesti foi levada para a Delegacia da cidade e presa em flagrante por homicídio. O caso será investigado.

*Com informações do ge