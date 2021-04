Travesti é encontrada morta em tubulação de esgoto de Cedral

De acordo com a Polícia Civil, moradores viram o corpo ao lado da linha férrea e ligaram para a corporação. Vítima tinha um ferimento na testa. Laudo vai apontar as circunstâncias do óbito.

Uma travesti de 36 anos foi encontrada morta em uma tubulação de esgoto, em Cedral/SP, na tarde desta segunda-feira (26).

De acordo com a Polícia Civil, moradores viram o corpo ao lado da linha férrea e ligaram para a corporação.

Equipes compareceram ao local e realizaram exames periciais. O corpo da travesti foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José do Rio Preto/SP.

Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima tinha uma lesão na região da testa. Ela foi vista pela última vez atendendo o celular em um bar.

O delegado de Cedral, Marcelo Ferrari, vai instaurar um inquérito para investigar o caso. Um laudo necroscópico apontará as causas da morte.

*Com informações do g1