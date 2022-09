Tratamento de água é normalizado em Penápolis após caminhão com soda cáustica cair em ribeirão

Cabine do caminhão bitrem pegou fogo e o motorista morreu; soda cáustica vazou e atingiu o manancial do Ribeirão Lajeado.

O tratamento da água que abastece Penápolis/SP foi normalizado na noite de quinta-feira (29.set), de acordo com o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daep). O serviço precisou ser interrompido depois que um caminhão com soda cáustica caiu no ribeirão Lajeado.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista trafegava pela Rodovia Marechal Rondon quando perdeu o controle do veículo, desceu um barranco e caiu no curso d’água, na tarde de quarta-feira (28).

A cabine do caminhão bitrem pegou fogo e o motorista morreu. A soda cáustica transportada pelo veículo vazou e atingiu o manancial.

Foi necessário interromper o tratamento de água na manhã de quinta-feira, porque os produtos usados não conseguem agir contra a soda cáustica.