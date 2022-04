Transposição: Geninho Zuliane e Jorge Seba se reúnem com representantes da Rumo para destravar obras na linha férrea 

Encontro ocorreu na capital paulista; viadutos serão construídos na Av. República do Líbano e Estrada do 27.

Com o objetivo de evitar acidentes em áreas urbanas, envolvendo o transporte de cargas por trens, o deputado federal, Geninho Zuliani (UB), intermediou nesta quinta-feira (7.abr), em São Paulo/SP, uma audiência do prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSDB), com representantes da Rumo Logística, responsável pela administração da malha férrea que corta a cidade.

O encontro teve como objetivo agilizar o processo das obras de transposição dos trilhos em pontos de conflito em Votuporanga.

As obras de construção de dois viadutos de transposição da linha férrea – um na Avenida República do Líbano e outro na Estrada do 27; e fazem parte do contrato de renovação da malha paulista, o que resultará em um investimento de R$ 6,1 bilhões nas ferrovias, sendo que R$ 1,2 bilhões serão destinados para solucionar conflitos urbanos.

Para Votuporanga estão previstas quatro obras no Caderno de Obrigações protocolado pela Rumo na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) sendo: um viaduto ferroviário, um viaduto rodoviário, uma passarela de pedestres e a vedação da faixa de domínio.

O viaduto ferroviário será localizado no cruzamento da Avenida República do Líbano com a Rua Mário Longo, e contará com a instalação de calçada e iluminação. A obra solucionará uma demanda de anos da população, que sofre para transpor a linha diariamente. Já o viaduto rodoviário será construído na Estrada Municipal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27) – que liga o município à Sebastianópolis do Sul/SP. A passarela de pedestres, por sua vez, foi a única que já teve a obra iniciara. Ele está sendo edificado na região da antiga estação ferroviária.

“Tratamos das obrigações da concessionária com a cidade e cronograma de início das obras. e ainda de uma preocupação futura de uma intervenção para acesso nas novas casas da CDHU que compõem o programa de desfavelamento da cidade”, frisou Geninho.