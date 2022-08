Transporte: Expo Show terá linhas exclusivas de circular nos quatro dias de festa

Duas linhas exclusivas irão percorrer os bairros de Votuporanga para levar a população até o Centro de Eventos Helder Galera.

Quem estava preocupado em como ir para a Expo Show Votuporanga 2022 já pode ficar tranquilo. A Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Segurança confirmou nesta quarta-feira (3.ago) a disponibilização de duas linhas de ônibus com preços populares para o Centro de Eventos Hélder Galera, onde será realizada a festa.

O transporte será realizado pela Expresso Itamarati, empresa já responsável pela linha circular em Votuporanga e terá o mesmo preço das passagens urbanas, ou seja, R$ 3,15. O objetivo, segundo o secretário de Transporte, é garantir que todos tenham formas seguras e acessíveis de prestigiar o evento.

“Serão duas linhas extras pela própria Itamarati que sairão direto da plataforma central na Praça da Matriz e atenderão os bairros, passando pelos pontos espalhados pela cidade”, disse.

A “Linha 1” passará pelos pontos de ônibus do Assary, São Cosme, Pozzobon, Santa Amélia e Colinas. Já a “Linha 2” vai atender aos moradores da Estação, Noroeste, Pacaembu e Boa Vista.

O atendimento será sempre em dois horários: na sexta-feira (5), para o show de Fernando & Sorocaba, o primeiro vai sair às 20h30 e o segundo às 22h, com o retorno previsto para às 1h e 2h. Já no sábado (6), os ônibus sairão mais cedo para levar a população para o show de Luan Santana, o primeiro às 18h30 e o outro às 20h30, com retorno previsto para às 1h30 e 2h30. No domingo (7), quando estarão no palco Edson & Hudson e Gian & Giovani, o horário será idêntico ao do sábado e na segunda-feira (8), aniversário de Votuporanga, a circular vai passar ainda mais cedo, às 17h30 e às 19h, com retorno às 0h e 1h.

Segurança

Além de transporte coletivo com preço popular, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga preparou um esquema especial para garantir uma boa fluidez e segurança no trajeto até a Expo Show.

Já foi finalizada a abertura dos acostamentos da vicinal Ângelo Comar até o Centro de Eventos Helder Galera. O objetivo é evitar congestionamentos na entrada e saída da festa.

De acordo com Marcos Moreno, durante o fluxo de chegada as duas mãos da vicinal serão liberadas sentido ao Centro de Eventos, enquanto o acostamento no sentido de Parisi a Votuporanga servirá para quem for seguir o trajeto oposto.

“Criamos uma pista de rolamento, com toda a segurança e sinalização, no acostamento sentido Parisi a Votuporanga e o acostamento do outro lado (de Votuporanga a Parisi) nós vamos utilizar para pedestres e estacionamento de emergência, em caso de alguma pane mecânica. Tudo será muito bem sinalizado com cones e cavaletes e também vamos atuar na orientação dos motoristas”, afirmou.

A ação, segundo o prefeito Jorge Seba, busca melhorar a mobilidade até o Centro de Eventos, um espaço público que será muito utilizado a partir de agora. “A gente precisa caprichar bastante. Estou indo lá todo dia, cobrando os secretários e auxiliares, para que a população tenha a melhor experiência naquele espaço, que é público. Teremos lá todo o apoio de ambulâncias, bombeiros e da polícia para podermos ter um momento de paz e entretenimento”, completou o prefeito.