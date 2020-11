Transporte Coletivo: 25 pontos de ônibus recebem estruturas com cobertura

Os munícipes que utilizam o transporte coletivo contam com 25 novos pontos de ônibus cobertos, que garantem conforto e comodidade, além de atender determinação do Plano de Mobilidade Urbana, elaborado em 2017. Desta forma, Votuporanga conta com aproximadamente 60 paradas de ônibus com abrigo, assentos e local reservado para pessoas com deficiência.

Os pontos que receberam a melhoria estão na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, entre a Av. Nasser Marão e Av. Jerônimo F. da Costa; Avenida Emílio Arroyo Hernandes, 2.749; Rua Armelindo Brunini, 2.836; Rua Dante Furlani (Praça Colinas); Rua Renato Fonseca, nº 2.745 e nº 3.403, Santa Amélia; Rua Rio Araguaia, esquina com a Rua Humberto Correia Bonetti; Rua Joaquim Serafim da Silva, nº 822; Rua Itália, nº 1.579; Rua Carlos Mainardi, esquina com a Rua Suiça; Rua Horácio dos Santos, entre as Ruas Eleide Bonafé Bruschi e Francisco Rossini; Avenida Nasser Marão, próximo às empresas Primor e Havan; Rua Bahia, esquina com a Rua Piauí; Rua Pará, em frente à Câmara Municipal; Avenida Onofre de Paula, esquina com a Rua dos Ipês; Avenida Antônio Augusto Paes, próximo à Rua Paraná; Estrada Municipal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27); Avenida José Campos Lários, esquina com a Rua Lázaro Bernardo e com a Rua Projetada 6; Rua Renesto Beretta (Praça); Avenida Onofre de Paula, nº 1.560; Avenida Simão Álvares Carrilho, entre as Ruas Luiz Carlos Carvalho Ferreira e Edmo Rodrigues Barbosa; e Rua Antônio Pinatte, esquina com a Rua Gilberto Deróide.