Trânsito: Professor Djalma pede redutor de velocidade no bairro Vida Nova Votuporanga III 

Vereador solicitou que a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança promova estudos para instalar uma lombada na Rua Dimas Liévana Camargo.

Durante a 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (7.nov), o vereador Professor Djalma (Podemos) mostrou no telão do plenário um vídeo em que retratava um acidente de trânsito registrado na semana passada, no bairro Pacaembu.

Em seguida, o parlamentar apresentou indicação solicitando que a Prefeitura promova estudos para a instalação de equipamentos que garantam a segurança em um cruzamento considerado perigoso no bairro Vida Nova Votuporanga III (bairro Pacaembu).

De acordo com Djalma, a ideia é instalar um redutor de velocidade na Rua Dimas Liévana Camargo, próximo ao cruzamento com a Rua Rivaldo Fonseca Miranda. “As melhorias são necessárias para evitar acidentes no local, uma vez que vários veículos não respeitam os limites de velocidade”, justificou.

O parlamentar ainda argumentou que o tráfego de veículos aumentou consideravelmente nas vias públicas nos últimos anos, fato que requer investimentos constantes nesse segmento por parte do poder público municipal.